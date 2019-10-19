Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

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