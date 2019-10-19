Происшествия
РИА НовостиВ США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
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Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Общество
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Технологии
Крупный разлом в земной коре активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые провели исследование, которое подробно описывает причины и механизмы серии землетрясений, прокатившихся по югу Калифорнии в июле—августе этого года.
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Гаджеты
Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel
В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Общество
Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом «Курска»
В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, затем — замкомандующего флотом и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всем экипажем погибла подводная лодка К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак.
Хоккей
Умарк и Зарипов подрались во время Зеленого дерби
Хоккейные команды впервые играли на кубок «Чак-чак Cup». Во время игры произошла драка между Линусом Умарком и Данисом Зариповым.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
Экономика
МВФ откладывает пересмотр страновых квот
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
Шоу-бизнес
Ани Лорак назвала причину развода с мужем
Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.