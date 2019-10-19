Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
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В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

РИА Новостивчера в 17:35

В школе штата Орегон учитель обезоружил ученика, заключив его в объятия

ТАССвчера в 16:48

В США тренер разоружил школьного стрелка с помощью «обнимашек»

Московский Комсомолецвчера в 15:23

В США тренер предотвратил стрельбу в школе при помощи объятий

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Школьный тренер в США обезоружил ученика объятиями

Говорит Москвавчера в 15:21

Видео: школьный тренер объятиями предотвратил массовый расстрел

РЕН ТВвчера в 15:08

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБКвчера в 14:25
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Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service вчера в 08:40
Происшествия

При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля

Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Общество

В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Общество

ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом

ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Russian Deadline 18 октября в 08:35
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Энергетика

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

REGNUM 02:14
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в Сирии после объявления перемирия

Газета.Ru 02:17
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Технологии

Крупный разлом в земной коре активизировался впервые за 500 лет

Американские ученые провели исследование, которое подробно описывает причины и механизмы серии землетрясений, прокатившихся по югу Калифорнии в июле—августе этого года.
Naked Science вчера в 16:06
Экономика

Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
ТАСС 18 октября в 10:28
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Гаджеты

Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel

В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:52
Футбол

Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Общество

Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом «Курска»

В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, затем — замкомандующего флотом и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всем экипажем погибла подводная лодка К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак.
Мойка78 вчера в 08:03
Хоккей

Умарк и Зарипов подрались во время Зеленого дерби

Хоккейные команды впервые играли на кубок «Чак-чак Cup». Во время игры произошла драка между Линусом Умарком и Данисом Зариповым.
UfacityNews.ru 01:36
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Общество

Названа опасность кормления бродячих собак

Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
Газета.Ru 01:18
Экономика

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Шоу-бизнес

Ани Лорак назвала причину развода с мужем

Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
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