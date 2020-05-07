Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн. Пример был выполнен в симуляторе NukeMap.

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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