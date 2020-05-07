Политика
ИзвестияВ США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн. Пример был выполнен в симуляторе NukeMap.
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Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Хоккей
КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
Гибель миллиардера Босова прокомментировал его сын
Сын миллиардера Дмитрия Босова отреагировал на его смерть.
РЕН ТВ вчера в 12:03
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Число российских регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое, только в шести субъектах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 19:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции
Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России вчера в 14:47
Здоровье
За сутки 17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
По данным оперштаба на четверг, 7 мая, на территории Алтайского края зарегистрированы 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
Kursk.com 03:41
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:26
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Армия и оружие
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.
Lenta.ru 04:01
Общество
76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 03:52