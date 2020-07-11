с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 4

Авто Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек. 8

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС. 1

Общество В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 101

Спорт Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. 135

Спорт Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 285

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась в совершении преступления Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 619

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3K

Здоровье 240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 634