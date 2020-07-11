Политика
RT на русскомВ США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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с чего всё началось
«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.RT на русском20:52
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Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
Коммерсантъ 11:25
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 06:36
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Доклинические исследования вакцины от коронавируса успешно завершились
В России успешно завершились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Накануне.Ru 15:28
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Российская газета 05:19
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 08:29
Спорт
Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет
Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.
Москва 24 17:19
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
Здоровье
Глава Минздрава объяснил низкую смертность от коронавируса в Башкирии
О причине низкого уровня смертности населения от COVID-19 в Башкирии рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Kursk.com 14:21
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в совершении преступления
Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.
Privet-Rostov.ru 09:39
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
ТАСС 22:24
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12