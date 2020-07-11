с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Игры Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.

Шоу-бизнес Антон Табаков празднует 60-летие Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет. 1

Армия и оружие Вдоль побережья Крыма обнаружена радиолокационная «аномалия» Вдоль побережья Крыма в районе Запорожской области в Азовском море, зафиксирована сильная радиолокационная активность, сообщает «Царьград».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой. 96

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Происшествия В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Армия и оружие Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ). 25

Политика Украина назвала срок возвращения Донбасса Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 1