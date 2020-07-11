Политика
RT на русскомВ США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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с чего всё началось
«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.RT на русскомвчера в 20:52
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Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга
Evo-rus.com 03:20
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
Piter.tv 04:13
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Игры
Корпоративные акулы — авторы Cyberpunk 2077 представили двух новых персонажей
CyberSport.ru вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
Актуальные Новости 04:33
Здоровье
В Свердловской области выявлено 280 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:31
Армия и оружие
Вдоль побережья Крыма обнаружена радиолокационная «аномалия»
Вдоль побережья Крыма в районе Запорожской области в Азовском море, зафиксирована сильная радиолокационная активность, сообщает «Царьград».
ИА Новороссия 04:53
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом
Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
SM News 05:02
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Авто
Автосалоны испытывают нехватку новых автомобилей
Car.ru вчера в 03:27
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Политика
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 05:12
Игры
Официально: Cyberpunk 2077 не появится в Xbox Game Pass
Студия CD Projekt RED сделала официальное заявление, согласно которому Cyberpunk 2077 не появится в сервисе Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 04:15
Экономика
Газохимический завод появится в Астраханской области
Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
ИА Красная Весна 02:13
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Несколько экземпляров уже поступили в автосалоны официальных дилеров, где их стоимость составляет от 2 200 000 рублей.
Evo-rus.com 02:09