Политика

RT на русскомRT на русскомВ США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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с чего всё началось
«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор», — говорится
 в сообщении на сайте Белого дома.
RT на русскомвчера в 20:52

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Белый дом объявил о смягчении Трампом приговор своему другу и советнику

Интерфаксвчера в 22:47

Трамп смягчил наказание экс-советник Стоуну, приговоренному за дачу ложных показаний

ТАССвчера в 20:35

Трамп подписал указ о сокращении тюремного срока своему экс-советнику

РБКвчера в 21:30

Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну

РИА Новостивчера в 21:54

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Известиявчера в 20:34

Трамп освободил своего экс-советника из тюрьмы

ИА Красная Веснавчера в 22:57

Трамп подписал указ о помиловании фигуранта «российского дела» Стоуна

Газета.Ruвчера в 21:09
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Спорт

Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
Sport24.ru вчера в 20:03
Политика

Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ

События в Сребренице не должны повториться, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченном к 25-летию трагедии.
РИА Новости 00:02
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Экономика

США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
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Футбол

Гасперини уверен, что матч с «ПСЖ» будет эмоциональным

Уверен, это будет эмоциональный момент. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
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Общество

Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
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Общество

Коронавирусом в Кузбассе за сутки заболели 52 человека

Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 11 июля, за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 52 человек.
Московский комсомолец Кузбасс 00:11
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
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Общество

Назван самый опасный способ сжигания жиров

РИА Новости вчера в 21:46
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне

Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения.
Газета.Ru вчера в 18:13
6
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Фигурное катание

Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной

Чемпионат вчера в 15:42
Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК вчера в 12:54
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Футбол

«Велес» арендовал у «Рубина» Макарова и подписал еще двух игроков

Матч ТВ вчера в 11:51
Автоспорт

Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями

Motorsport.com Россия вчера в 13:26
Политика

Трамп подтвердил переброску военных США к границам России

24 июня во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Трамп отметил, что усиление американского военного контингента в Польше станет «сильным сигналом» для России.
ИА Красная Весна 00:06
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Политика

Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Иркутской области превысило 10 тысяч

По информации регионального оперштаба на утро субботы, 11 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 тысяч 94 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИркСиб вчера в 22:56
6
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
30
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
32
Экономика

В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников

Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru вчера в 21:44
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Роджер Стоун
Американский политик
Американский политический консультант и лоббист. Известен работой в пользу кандидатов от Республиканской партии. С 1970-х годов работал над кампаниями республиканских политиков, включая Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джека Кемпа, Боба Доула и Дональда Трампа.
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