с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,9K

Спорт Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).

Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 38

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 513

Общество Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. 1,3K

Общество Коронавирусом в Кузбассе за сутки заболели 52 человека Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 11 июля, за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 52 человек.

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 21

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 154

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 129

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения. 6

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 15

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных». 103

Политика Трамп подтвердил переброску военных США к границам России 24 июня во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Трамп отметил, что усиление американского военного контингента в Польше станет «сильным сигналом» для России. 8

Здоровье Число больных коронавирусом в Иркутской области превысило 10 тысяч По информации регионального оперштаба на утро субботы, 11 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 тысяч 94 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 6