Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Дональд Трамп
Это замечательно для нашей страны. Мы счастливы, надо сказать, я счастлив. Они сделали это за один шаг, а не за четыре шага в течение длительного периода времени. Думаю, что рынки должны быть в восторге. Мы сильнейшая страна в мире, безусловно, финансово и во всех отношениях.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 21:15

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