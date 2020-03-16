Это замечательно для нашей страны. Мы счастливы, надо сказать, я счастлив. Они сделали это за один шаг, а не за четыре шага в течение длительного периода времени. Думаю, что рынки должны быть в восторге. Мы сильнейшая страна в мире, безусловно, финансово и во всех отношениях.

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

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Происшествия На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Здоровье Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.

Кино Студии отменяют крупные кинопремьеры из-за коронавируса Ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года.

Кино «Домашний» увеличивает производство собственных сериалов Телеканал «Домашний» внес изменения в свою контентную стратегию — отказался от закупного контента, сделав ставку на сериалах собственного производства.