Коронавирус
Lenta.ruВ США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Это замечательно для нашей страны. Мы счастливы, надо сказать, я счастлив. Они сделали это за один шаг, а не за четыре шага в течение длительного периода времени. Думаю, что рынки должны быть в восторге. Мы сильнейшая страна в мире, безусловно, финансово и во всех отношениях.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 21:15
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Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
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Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»
Общество
Названы средства защиты от коронавируса
«Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», — приводит слова Ревича РИА Новости.
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Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Здоровье
Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране
Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
Экономика
Россия не видит пыток в домашнем насилии
Заявительницы подчеркивают, что домашнее насилие в их отношении необходимо квалифицировать как пытки.
Общество
Житель Екатеринбурга заболел коронавирусом
Турист из Екатеринбурга госпитализирован в Москве с коронавирусом.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Гаджеты
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Экономика
ЕАО получит 1,13 млрд рублей на сбалансированность бюджета
Еврейская автономная область получит 1,13 млрд рублей федеральных средств для обеспечения сбалансированности регионального бюджета по доходам и расходам.
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка
Здоровье
Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля
Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.
Кино
Студии отменяют крупные кинопремьеры из-за коронавируса
Ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года.
Кино
«Домашний» увеличивает производство собственных сериалов
Телеканал «Домашний» внес изменения в свою контентную стратегию — отказался от закупного контента, сделав ставку на сериалах собственного производства.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».