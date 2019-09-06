Политика
ТК ЗвездаВ США снова собрались запустить импичмент Трампу
Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
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с чего всё началось
Возглавляемый демократами комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента США Дональда Трампа, пишут Reuters и Politico со ссылкой на источники.РБКвчера в 20:17
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Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Общество
В системе электронного голосования в Москве произошел сбой
Сбой в системе произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей, уточнил «МБХ медиа» представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух.
Новая газета 05:32
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру вчера в 08:15
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Политика
The New York Times (США): Россия и Украина обменялись десятками пленных в рамках «первого шага к прекращению войны» (The New York Times)
Встречая 35 освобожденных украинцев в аэропорту Киева, президент Владимир Зеленский заявил, что он разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и что им удалось достичь соглашения касательно «первого этапа разблокирования нашего диалога и прекращения войны».
ИноСМИ 07:02
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Хоккей
Сергей Брылин: «Гусев непредсказуем, а это именно то, чего не хватает „Нью-Джерси“»
Ассистент главного тренера фарм-клуба «Нью-Джерси» в АХЛ Сергей Брылин поделился мнением о нападающем Никите Гусеве.
Sports.ru 07:08
Авто
Самую мощную Toyota Supra вывели на прямую с тремя электрокарами
Toyota Supra в самой мощной версии имеет трехлитровый ДВС с отдачей 340 л.с. при 500 Нм. Ее разгон до первой сотни составляет 4,3 секунды.
Tvoe-avto.com 06:58
Шоу-бизнес
Александр Ревва оценил «назначение» Лободы преемницей Пугачевой
Александр Ревва является давним поклонником Аллы Пугачевой и расстроен тем, что в последнее время певица ведет затворнический образ жизни: – Вообще неправильно, что Алла Борисовна так редко выходит на сцену, – говорит Александр.
Собеседник вчера в 09:09
Футбол
Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30
Политика
В Европарламенте призвали отменить санкции против России
О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Ридус вчера в 14:08
Футбол
Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»
Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06