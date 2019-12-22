Политика

Газета.RuГазета.RuВ США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ричард Гренелл
Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение.
— Ричард Гренелл, американский посолРИА Новости вчера в 19:09
с чего всё началось
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild
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