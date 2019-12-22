с чего всё началось

Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение.

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РИА "Новости".

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Спорт ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Политика МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.

Кино Определены худшие фильмы 2019 года Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».