Политика
РИА НовостиВ США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
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Гаджеты
Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых смартфонах
В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Владимир Путин допускает изменения в Конституции
По мнению главы государства, первая глава Конституции является неприкосновенной, «есть фундаментальные вещи, а всё остальное так или иначе менять можно».
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Политика
Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»
Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Единоборства
Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Космос
Новый корабль «Starliner» совершит беспилотный полет к МКС
Созданный компанией «Boeing» корабль отправится на МКС в 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 по московскому времени).
Общество
Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде
Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Политика
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei выйдет без сервисов Google
Ю отметил, что флагманские смартфоны компании снова выйдут без поддержки сервисов Google, но с актуальной версией Android 10.
Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Здоровье
The Paper (Китай): почему все больше россиян отправляются в Хэйхэ? Ответ прост – они лечат здесь зубы! (The Paper)
В последние годы в Хэйхэ, отделенный от России рекой, приезжает все больше россиян, чтобы вылечить зубы.