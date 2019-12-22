Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
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Посол США рассказал, как в ЕС отреагировали на санкции по «Северному потоку – 2»

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В США считают «проевропейскими» санкции, которые отвергли в Германии

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США заявили о благодарности Европы за санкции против «Северного потока – 2»

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Посол США заявил, что санкции против «Северного потока — 2» были в интересах ЕС

Life.ru19:58

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

РИА Новости19:09
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Политика

В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией

РИА Новости 08:55
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Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых смартфонах

В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
Дни24 20:00
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Политика

Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
РБК 20:17
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
News.ru 14:29
Наука

Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток вчера в 04:18
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Владимир Путин допускает изменения в Конституции

По мнению главы государства, первая глава Конституции является неприкосновенной, «есть фундаментальные вещи, а всё остальное так или иначе менять можно».
Вести ФМ 19 декабря в 06:14
Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия 02:32
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском 19:17
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru 09:04
Политика

Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»

Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
РИА Новости 19 декабря в 07:56
Единоборства

Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
Lenta.ru 14:37
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Газета.Ru 19:22
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Космос

Новый корабль «Starliner» совершит беспилотный полет к МКС

Созданный компанией «Boeing» корабль отправится на МКС в 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 по московскому времени).
ГЛАС.RU вчера в 02:48
Общество

Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Газета.Ru 06:30
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Военное дело вчера в 03:07
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде

Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Слово и Дело 03:26
Политика

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
РИА Новости 19 декабря в 10:55
Шоу-бизнес

Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
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Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Самый мощный смартфон Huawei выйдет без сервисов Google

Ю отметил, что флагманские смартфоны компании снова выйдут без поддержки сервисов Google, но с актуальной версией Android 10.
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
РБК 05:28
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
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The Paper (Китай): почему все больше россиян отправляются в Хэйхэ? Ответ прост – они лечат здесь зубы! (The Paper)

В последние годы в Хэйхэ, отделенный от России рекой, приезжает все больше россиян, чтобы вылечить зубы.
ИноСМИ 18:02
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