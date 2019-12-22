Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

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