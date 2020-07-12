Коронавирус
Газета.RuВ США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая.
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По информации портала, компания Lenovo готовит к выпуску планшет, который возможно использовать в качестве второго дисплея для множество других устройств, включая ноутбуки и смартфоны.
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Умер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова
В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет.
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Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Nord-News 09 июля в 12:36
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ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
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Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
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Газета.Ru 10:31
Общество
Треть россиян выразили недовольство удаленной работой
Треть россиян заявили, что недовольны переводом на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
БИЗНЕС Online 14:17
Происшествия
В Подмосковье подтопленными остались около 250 приусадебных участков
В Московской области в результате сильного дождя остаются подтопленными 248 приусадебных участков и 109 дачных домов.
Известия 10 июля в 02:16
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МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
РИА Новости 13:25
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Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Политика
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от главы государства.
Pravda.Ru вчера в 10:50
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Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП на Вологодчине
Как сообщили в областном УМВД, в «Ладе Калине» было семь человек: водитель, трое взрослых пассажиров и трое малолетних детей.
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 тыс. 615.
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Сюжет Weird West представляет собой мрачную фантазию на тему Дикого Запада.
ИА Красная Весна 11:27
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В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
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В России начинается тяжелейший кризис. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
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Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия
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Глава Ferrari отказался искать виновного в аварии на гонке «Формулы-1»
Приписывать вину кому-либо из гонщиков Scuderia Ferrari отказался руководитель гоночного коллектива Маттиа Бинотто, 12 июля он рассказал об этом Sky Sports F1.
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