Коронавирус
Газета.RuВ США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины, который осуществляется при посредничестве Евросоюза.
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Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
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Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Основатель Среднеуральского женского монастыря монах Сергий Романов потребовал у Путина сложить полномочия и передать их ему.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
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12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
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Пресс-секретаря арестованного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали.
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Украина считает, что на присоединение Донбасса уйдет не менее 25 лет
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В Кремле заявили о надежде избежать второй волны коронавируса в России
Отвечая на вопрос, удастся ли избежать второй волны заболевания, Песков напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба» и дают профессиональные оценки.
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Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты
Сегодня, 9 июля главный прокурор Бердска Роман Сивак рассказал о том, как проходит проверка.
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