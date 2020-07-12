Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая.
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В США рассказали о сбежавших из Уханя ученых, дающих показания против КНР

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«Люди будут шокированы»: На Запад сбежали китайские учёные из Уханя

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В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

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Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
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Кино

Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма

Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

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Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
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Экономика

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
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В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

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Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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В «Уфе» после ухода Газизова назначили врио гендиректора

Пока врио назначен Ринат Шайбеков, посмотрим, как будет дальше, — сообщил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
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«Не каждый в восторге от этой профессии». Хоккеист из ВХЛ резко высказался об отношении к игрокам в лиге

Нападающий клубов ВХЛ Евгений Крутиков резко высказался об отношении к игрокам в российском хоккее.
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Стивен Бэннон
Американский альтернативно-консервативный политический активист, представляющий Республиканскую партию. С 20 января по 18 августа 2017 года - главный стратег, старший советник 45-го президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам, один из наиболее влиятельных сотрудников администрации президента.
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