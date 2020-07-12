Коронавирус
Газета.RuВ США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая.
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Evo-rus.com 10 июля в 03:53
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Россиянам стала доступна аренда газового оборудования автомобилей
Оборудование для использования газа метана или пропана стоит дороже.
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Discover24 вчера в 05:19
Экономика
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Picsnews.net вчера в 11:22
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Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
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Взгляд.ру 08:04
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Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Игры
Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion
Megaobzor.com вчера в 11:46
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
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В «Уфе» после ухода Газизова назначили врио гендиректора
Пока врио назначен Ринат Шайбеков, посмотрим, как будет дальше, — сообщил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
Матч ТВ 08:06
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FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Происшествия
В Одессе загорелось здание 1814 года
Украинские спасатели тушат в Одессе пожар в трехэтажном жилом здании, построенном в 1814 году, сообщила в воскресенье пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 06:06
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
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«Не каждый в восторге от этой профессии». Хоккеист из ВХЛ резко высказался об отношении к игрокам в лиге
Нападающий клубов ВХЛ Евгений Крутиков резко высказался об отношении к игрокам в российском хоккее.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
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Космос
SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 00:09
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
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Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23