Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая.

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

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