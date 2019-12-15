с чего всё началось

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

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