Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Читать в источнике
Комментировать231
с чего всё началось
Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense
 со ссылкой на генерала Джона Рафферти.
Известиявчера в 17:43

Подробнее о событии

В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России

РБКвчера в 19:47

Американский генерал заявил, что новая ракета сможет преодолеть ПВО России

ТАССвчера в 22:26

Все преодолеет: новая ракета США угрожает российским C-400

РЕН ТВвчера в 22:15

В США сообщили о ракете, «способной преодолеть» российские системы ПВО

РИА Новостивчера в 21:03

США сообщили о ракете, «способной обойти» российскую ПВО

Газета.Ru01:49

В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

Известиявчера в 18:04

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

Lenta.ruвчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

ТАСС вчера в 22:35
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Хоккей

«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Экономика

Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн

Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу.
РБК 12 декабря в 08:19
Кино

В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

В прокат вышел фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2". Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова, которого играл Александр Петров.
Piter.tv 13 декабря в 08:45
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет

Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Моссовет вчера в 07:48
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Футбол

Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова

По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Спорт-Экспресс вчера в 10:50
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa 12 декабря в 11:03
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском вчера в 01:56
Происшествия

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
RT на русском вчера в 15:17
Гаджеты

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Life.ru вчера в 19:37
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Авто

Названо оптимальное время для покупки нового автомобиля

Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.
Автоновости дня 00:30
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров

Как стало известно изданию KazanFirst, в Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров.
Kazanfirst.ru 12 декабря в 14:22
Футбол

Клуб Бекхэма намерен усилиться двумя игроками «Зенита»

Евро-футбол.ру вчера в 01:37
Происшествия

На бригаду «скорой помощи» напали на Сахалине

На Сахалине группа молодых людей напала на бригаду «скорой помощи».
Пятый канал 01:46
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor 13 декабря в 05:17
Здоровье

Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное