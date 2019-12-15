с чего всё началось

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Гаджеты В Mac Pro используются самые дешевые модули По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.

Политика Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.

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Происшествия Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.

Политика Песков назвал Россию «островком стабильности» Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».

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Авто Названо оптимальное время для покупки нового автомобиля Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.

Общество Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.