с чего всё началось

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая. Об этом сообщили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.

В США сообщили о взрыве в космосе российского бака

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Общество Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня. 80

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 424

Политика МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами. 56

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Общество Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая. 157

Политика Путин: Россия защищена от любых посягательств извне «С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.

Армия и оружие В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 15

Политика Путин считает, что для сохранения исторической памяти пропаганда не нужна Путин выразил уверенность, что "если бы не смогли удержать страну, нас бы ждало очень печальное будущее, страдали бы от этого люди".

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 827

Технологии Илон Маск озвучил планы чипирования людей на 2020 год «В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Motors во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана. 474

Общество Завершено строительство временных корпусов Филатовской больницы Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 10 мая, осмотрел медицинские корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией, в короткие сроки построенные на территории городской клинической больницы номер 15 имени Филатова. 3