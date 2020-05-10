Общество
RT на русскомВ США сообщили о взрыве в космосе российского бака
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая. Об этом сообщили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.
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с чего всё началось
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.РБКвчера в 20:18
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Эксперт назвал возможную причину взрыва на орбите «Фрегат-СБ»: капля топлива
Московский Комсомолец07:17
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Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
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Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
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Армия и оружие
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Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
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Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор 07:10
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Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 08 мая в 12:15
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Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
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Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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Известия 05:12
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Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
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Путин считает, что для сохранения исторической памяти пропаганда не нужна
Путин выразил уверенность, что "если бы не смогли удержать страну, нас бы ждало очень печальное будущее, страдали бы от этого люди".
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Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
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«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Motors во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана.
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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
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