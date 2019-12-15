Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

США провели испытания прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля — земля», рассказал генерал американских сухопутных войск Джон Рафферти. Он отметил, что она будет нацелена против радиолокационных станций российской системы ПВО.
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Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense
 со ссылкой на генерала Джона Рафферти.
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