с чего всё началось

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

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Происшествия Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта. 4

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