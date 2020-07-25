Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19. Как сообщает MedicalXpress, этот миниатюрный прибор можно сравнить с прядью волос с золотым покрытием.
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с чего всё началось
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress
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