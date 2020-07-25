с чего всё началось

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

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Общество В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. 2

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Политика Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана. 119