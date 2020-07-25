Коронавирус
Lenta.ruДетектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США
Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал MedicalXpress. Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему.
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с чего всё началось
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress.РБК12:36
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