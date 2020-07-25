Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.
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с чего всё началось
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress
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Баскетболистки "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Сторм" в знак протеста против расового неравенства покинули площадку во время исполнения гимна США перед матчем открытия сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает ESPN.
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Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
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Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
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Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
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Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
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В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
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