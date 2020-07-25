с чего всё началось

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Футбол Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 21

Баскетбол Баскетболистки «Нью-Йорка» и «Сиэтла» покинули площадку во время гимна Баскетболистки "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Сторм" в знак протеста против расового неравенства покинули площадку во время исполнения гимна США перед матчем открытия сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает ESPN.

Футбол ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации. 1

Спорт Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили. 1

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 511

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Футбол Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.

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Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Экономика Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Футбол «Рига» Кононова продлила победную серию до восьми матчей Команда бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова продлила победную серию до восьми матчей.