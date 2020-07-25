с чего всё началось

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

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Общество В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

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