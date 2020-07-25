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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.В источнике
С чего всё началось
Данное устройство, считают специалисты, будет особенно необходимо сейчас, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает портал MedicalXpress
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ТК Звезда11:23
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Взгляд.ру

Камеры смартфонов научили определять коронавирус

Взгляд.ру11:38
URA.Ru

Создано средство для моментального обнаружения коронавируса

URA.Ru11:36
РИА Новости

Создано средство для моментального обнаружения COVID-19

РИА Новости11:02
РЕН ТВ

Изобретен прибор для мгновенного обнаружения коронавируса в организме

РЕН ТВ11:34
Ридус

В США изобрели детектор мгновенного выявления СOVID-19

Ридус10:22
Московский Комсомолец

В США создан детектор мгновенного обнаружения коронавируса у человека

Московский Комсомолец10:05
ТАСС Наука

Американские ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19 у человека

ТАСС Наука 09:55
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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На Украине вновь не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Одесса, Украина, 25 июля 2020, 08:55 — REGNUM Повторная попытка поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi опять завершилась неудачно, написал 24 июля глава Одесской областной администрации Максим Куцый на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM01:55

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском11:43
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински под видом Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли Монику Левински, позвонив ей от имени Греты Тунберг — запись разговора с русской озвучкой опубликована на YouTube.
Salt Mag09:16
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