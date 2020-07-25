138 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 138 человек подтверждено инфицирование, выздоровели еще 417 человек, семь носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.