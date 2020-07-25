В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
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Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.В источнике
С чего всё началось
Данное устройство, считают специалисты, будет особенно необходимо сейчас, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает портал MedicalXpress
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