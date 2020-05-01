Коронавирус
РБКВ США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
О повторных заражениях сообщали также медики из Таиланда. Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. К февралю случаи заражения стали происходить на всех континентах, а в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.
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Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ 00:44
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Экономика
ПСБ завершил присоединение Связь-банка
Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процедуру присоединения Связь-банка, сообщает пресс-служба ПСБ.
Ведомости 09:49
Игры
Друзья, враги и место действия: Nintendo поделилась подробностями эпилога Xenoblade Chronicles
На официальном японском сайте Nintendo появился раздел с новыми подробностями о Future Connected — эпилоге Xenoblade Chronicles, который будет доступен в предстоящем переиздании игры.
3DNews 08:39
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 29 апреля в 12:21
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Фигурное катание
Агент Медведевой ответил на травлю фигуристки в Японии
Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян прокомментировал нападки в адрес спортсменки.
News.ru 06:24
Здоровье
В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19
За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Футбол
Нападающий «Динамо» Филипп перенес операцию в Германии
Немецкий нападающий "Динамо" раскритиковал русских девушек Хохлов отреагировал на слова Филиппа о грубом общении с игроками "Динамо" Филипп обвинил Хохлова в грубом обращении с игроками "Динамо"
Metaratings 05:12
Политика
У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус
Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
Общество
Ослабивший карантин мэр Черкасс ответил Авакову на угрозы
Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко прокомментировал решение МВД страны возбудить уголовное дело по факту ослабления карантина здесь.
Московский Комсомолец 10:00
Общество
У больниц Петербурга установили рефрижераторы для хранения тел
В Санкт-Петербурге у городских больниц установлены рефрижераторы для хранения тел умерших пациентов.
СеверИнформ вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти с 17 по 19 июля в Москве, отменяется из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Интерфакс 10:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Политика
У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус
У Михаила Мишустина подтвердился COVID-19. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции.
Тульские новости вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости 09:16
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:17
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12