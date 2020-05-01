Коронавирус

РБКРБКВ США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

О повторных заражениях сообщали также медики из Таиланда. Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. К февралю случаи заражения стали происходить на всех континентах, а в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.
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В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

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Спрогнозировано затягивание пандемии коронавируса в мире на два года

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Человечеству предрекли два года борьбы с пандемией коронавируса

Московский Комсомолец06:15

Ученые считают, что пандемия коронавируса может длиться два года

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Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Коммерсантъ06:36

Эксперты рассказали, сколько может продлиться пандемия COVID-19

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Учёные: пандемия COVID-19 продлится ещё два года

News.ru05:58
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Общество

Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв

Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Общество

Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
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Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
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Происшествия

На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека

Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 12:33
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Общество

37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Москва 24 16:22
Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
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Экономика

Отельеры Петербурга: пусть нас проклянут, но мы за железный занавес

47news предлагает такой эпиграф: "Отельеры Петербурга рады намеку Валентины Матвиенко о запрете выезда за рубеж в этом году".
47 новостей 12:23
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
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Гаджеты

Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com вчера в 10:14
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Футбол

Кепа: хочу выигрывать трофеи в «Челси»

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага признался в том, что хочет выиграть все трофеи в составе "аристократов", передает Marca.
Газета.Ru 16:18
Общество

Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей

Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу".
Кавказский узел вчера в 06:29
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Общество

ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
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Общество

В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса

О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
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Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

На Ставрополье из-за гибели посевов введен режим ЧС

В Ставропольском крае в связи с гибелью и повреждением посевов от почвенной засухи на территории ряда районов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Коммерсантъ 10:18
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Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
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Шоу-бизнес

Лолите удалось удаленно оформить развод с пятым мужем

Российская певица Лолита Милявская получила долгожданный развод. Для этого ей не потребовалось присутствовать в зале суда.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
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