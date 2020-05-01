О повторных заражениях сообщали также медики из Таиланда. Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. К февралю случаи заражения стали происходить на всех континентах, а в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

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