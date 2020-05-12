Экономика
REGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолец12 мая в 17:22
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Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Наука
Кошки могут заражать друг друга коронавирусом
Кошки оказались способны заражать друг друга COVID-19, даже если у больных животных не было симптомов заболевания.
iReactor 03:15
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ 12 мая в 15:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
Общество
Кравцов: школьники смогут выбрать столько ЕГЭ, сколько им нужно
Москва, 13 мая 2020, 23:21 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школьники в 2020 году смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи — никакого ограничения только на два экзамена не будет.
REGNUM вчера в 16:21
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru вчера в 14:05
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Общество
В России за сутки подтверждено 9974 случая COVID-19
За сутки в России подтверждено 9974 случая COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Опубликовано фото с Кейт Уинслет со съёмок сиквела «Аватара»
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 21:08 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмок предстоящего фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, на которой запечатлена Кейт Уинслет.
REGNUM вчера в 14:08
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru 12 мая в 03:16
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28