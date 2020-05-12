Экономика
REGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолец12 мая в 17:22
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
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ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
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Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
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За избитого в Заполярье ребенка наказали замглавы администрации города
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Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
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Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич
Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 11:36
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В Ленинградской области загорелось здание магазина
Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
РИА Новости 15:20
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Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
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СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ
Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где произвели загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких.
РИА Новости 12:33
Здоровье
Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире
Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
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Общество
Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»
Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Общество
Минпромторг: продавцы могут не обслуживать покупателей без маски
Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски.
REGNUM 14:04
Политика
Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса
Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям.
ТАСС 04:11
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
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Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Транспорт
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
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Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17