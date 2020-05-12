Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).

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Общество Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать. 7

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года. 1

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Футбол Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.

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Общество Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

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Общество Минпромторг: продавцы могут не обслуживать покупателей без маски Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски. 250

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Политика Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости". 2

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