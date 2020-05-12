Экономика
REGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолец12 мая в 17:22
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Политика
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Здоровье
В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:58
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Экономика
Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки
REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
Здоровье
Биолог объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова обратила внимание на то, что медицинская статистика по новой коронавирусной инфекции зависит от населения государства, структуры инфицирования и еще будет пересматриваться.
Журналистская правда 04:54
Здоровье
В Ивановской области снижается смертность
По данным за январь-апрель 2020 года, показатели смертности в Ивановской области снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
IvanovoNews 05:04
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Авто
Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом
Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Единоборства
Энтони Смит перечислил травмы черепа после боя с Тейшейрой
Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит получил многочисленные травмы в ходе сегодняшнего поединка с Гловером Тейшейрой.
Allboxing.ru 04:21
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Трамп продлил запрет на работу с Huawei еще на год
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому американским компаниям запрещено использовать телеком-оборудование организаций, представляющих угрозу нацбезопасности.
Компания 02:23
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Хоккей
Легионер ЦСКА не согласился понижать зарплату и может покинуть клуб
ЦСКА может лишиться одного легионера. Покинуть московский клуб может Иржи Секач, сообщает «Бизнес Online».
Спорт день за днем 04:27