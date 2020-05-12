Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

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