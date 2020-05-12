Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Экономика Риски кризиса неплатежей растут Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.

Общество Москвичей массово проверят на антитела к коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусу - будет использоваться метод иммуноферментного анализа. 1,6K

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 765

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Общество Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова. 254

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Финансы В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд. 17

Политика В СБУ назвали число перешедших на сторону России сотрудников В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число сотрудников, перешедших на сторону России с 2014 года.

Экономика На Кубани на стабилизацию экономики направят 15 млрд рублей Как рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на сохранение экономики из бюджета края выделено 1,7 млрд рублей. 14

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 1,2K

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 179

Религия В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали. 6

Энергетика Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. 47

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,4K

Политика Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. 92

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 2,1K

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Авто Новый Toyota Highlander летом появится в России Новый автомобиль построен на современной модульной платформе TNGA, что позволяет компании Toyota комбинировать различные варианты комплектующих и быстро разрабатывать новые вариации Toyota Highlander. 42

Общество Чиновницу из Саратова уволили за слова о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с поста после ее некорректного высказывания об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации. 6,3K

Общество Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,5K