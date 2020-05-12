Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Армия и оружие Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей». 21

Общество Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». 452

Технологии В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика В Самарской области увеличили прожиточный минимум По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей. 8

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 651

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 95

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 277

Политика Украинцы, белорусы и казахи обратились в посольство РФ за помощью За содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями обращаются в посольство РФ в США граждане Украины, Белоруссии и и Казахстана.

Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 2

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Забайкалье за сутки Количество больных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 32 человека и составило 486 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 за всё время. 52

Энергетика МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. 3

Кино Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.

Происшествия В микрорайоне Благовещенска женщина погибла после падения с седьмого этажа Сегодня, 15 мая, в Благовещенске по адресу Игнатьевское шоссе, 11 из окна на седьмом этаже выпала женщина.