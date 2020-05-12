Экономика

REGNUMREGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

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США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

Газета.Ruвчера в 13:07

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

РБКвчера в 00:12

США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолец12 мая в 17:22

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомости12 мая в 16:48

Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

ТАСС12 мая в 13:37
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Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии

Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
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Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
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Технологии

В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты

Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:23
Экономика

В Самарской области увеличили прожиточный минимум

По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей.
Самара-ГИС 08:40
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Игры

«МегаФон» сделал игровые наборы с My.Games

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Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет

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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 20:53
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На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса

Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

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Кино

Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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Политика

Украинцы, белорусы и казахи обратились в посольство РФ за помощью

За содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями обращаются в посольство РФ в США граждане Украины, Белоруссии и и Казахстана.
РЕН ТВ 21:44
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
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Общество

Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Забайкалье за сутки

Количество больных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 32 человека и составило 486 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 за всё время.
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Энергетика

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
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Кино

Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
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Польша попытается остановить экспорт российского газа в Европу

В сфере транзита российского газа в Европу снова меняются правила игры.
Ридус вчера в 19:09
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Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
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Происшествия

В микрорайоне Благовещенска женщина погибла после падения с седьмого этажа

Сегодня, 15 мая, в Благовещенске по адресу Игнатьевское шоссе, 11 из окна на седьмом этаже выпала женщина.
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Греческий и турецкий истребители практически столкнулись

Турецкий и греческий истребители F-16 практически столкнулись над Эгейским морем.
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У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

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