Экономика

REGNUMREGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

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К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
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