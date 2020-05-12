Экономика
REGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолец12 мая в 17:22
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Кино
Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу
В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Кавказ Пост 15:51
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок, дата уточняется
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:36
Авто
Компания Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan
Обновлённый Volkswagen Tiguan, дебют которого состоится уже в ближайшие месяцы, получит купеобразную версию.
Тарантас Ньюс 12 мая в 12:13
Финансы
Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме 26 мая
Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за пандемии коронавируса, перейдет на штатный режим работы 26 мая.
ТАСС 18:09
Здоровье
В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента
В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс 15:40
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
Футбол
Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»
Sport24.ru 07:35
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему расстался с Бузовой
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о расставании с Ольгой Бузовой.
Metaratings 07:25
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Происшествия
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос».
Коммерсантъ вчера в 13:11
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Политика
Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию и Китай в дезинформации
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на фоне коронавирусной пандемии Россия и Китай пытаются дестабилизировать мировой порядок с помощью неверной информации.
Городовой 08:25
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru 18:32
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие
65 лет назад был подписан Варшавский договор
14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru 09:27
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
Прежде соцсеть уже удаляла аккаунт Кадырова. В первый раз страницы главы Чечни в Facebook и Instagram заблокировали в декабре 2017 года.
Forbes вчера в 09:03
Киберспорт
Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру вчера в 08:00