Экономика
REGNUMВ США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные майского отчёта иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (FAS USDA).
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
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NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
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В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
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У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
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Американский журналист призвал Запад признать законные интересы РФ на Украине
Автор статьи Уильям Смит считает, что Европа должна признать интересы российской стороны в украинском государстве.
Политическая Экспертиза 06:11
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Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Если пациент, который контактировал с зараженными коронавирусом, нуждается в процедурах диализа, ему необходимо немедленно сообщить об этом в диализный центр и выполнять инструкции персонала.
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