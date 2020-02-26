Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ США спрогнозировали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от нового типа коронавируса в Соединенных Штатах могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для широкого применения она будет доступна через год-полтора, передает РИА Новости. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Читать в источнике
Комментировать1
Энтони Фаучи
Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины для широкого применения, то это год-полтора.
— Энтони Фаучи, американский учёныйТК Звезда вчера в 18:01
с чего всё началось

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новостивчера в 16:02

Подробнее о событии

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:02

В США назвали возможный срок изготовления вакцины от COVID-2019

RT на русскомвчера в 16:42

Определены сроки доступности вакцины от коронавируса для широкого применения

Газета.Ruвчера в 16:26

В США назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

РБКвчера в 18:54

В США рассказали о сроках изготовления вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 16:46

Вакцина от коронавируса будет готова через год-полтора

Московский Комсомолецвчера в 17:28

В США спрогнозировали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Экономика

«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем

Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Finam.Ru вчера в 04:40
Наука

У деревьев нашли способность «передавать знания» по наследству

ТАСС Наука вчера в 10:35
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Хоккей

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»

LiveSport.ru вчера в 13:33
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

РИА Новости вчера в 23:47
Гаджеты

Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X

Astera 24 февраля в 12:22
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.
РЕН ТВ вчера в 16:00
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту по содержанию Бута

Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут.
РИА Новости вчера в 21:12
Общество

За пределами Китая коронавирусом заразились почти 2,5 тысячи человек

В мире за исключением материковой части Китая число пациентов, инфицированных коронавирусом, достигло 2,438 тыс. человек.
Росбалт 24 февраля в 22:59
Авто

Новый Volkswagen Touareg R стал гибридом

Новый Volkswagen Touareg R стал первым гибридным кроссовером марки с системой Trailer Assist, помогающей водителю при маневрировании с прицепом.
Движок вчера в 23:03
Космос

Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам

Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Красная весна вчера в 18:52
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru вчера в 13:11
Транспорт

В Липецке в первый рабочий день на Папина пробок не было

ГТРК Липецк вчера в 01:48
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Кино

Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода

Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Piter.tv вчера в 03:42
Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» станет финальным

ToDay News Ufa вчера в 01:24
Здоровье

Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу

"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", — пояснила Чедия.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Известия вчера в 18:33
Хоккей

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости вчера в 13:52
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:25
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM вчера в 22:51
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru вчера в 06:59
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Live24 вчера в 23:29
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
ToDay News Ufa вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Александр Овечкин во второй раз станет отцом

Шубская в своем аккаунте Instagram разместила милый семейный снимок, на котором она запечатлена в элегантном платье, не скрывающем ее живота, позирует на фотосессии вместе с мужем и сыном.
RuNews24.ru вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное