Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.

с чего всё началось

Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины для широкого применения, то это год-полтора.

Вакцину от нового типа коронавируса в Соединенных Штатах могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для широкого применения она будет доступна через год-полтора, передает РИА Новости. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Национального института здоровья Энтони Фаучи.

В США спрогнозировали сроки изготовления вакцины от коронавируса

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