Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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Военный эксперт рассказал, зачем России больше танков, чем у НАТО

РИА Новости03:27

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

РБКвчера в 21:50

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

RT на русскомвчера в 21:10

СМИ США сравнило число танков у России и НАТО

Газета.Ruвчера в 21:27

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Известиявчера в 20:25

В США сравнили число танков у России и НАТО

Московский Комсомолецвчера в 19:42

В США сравнили число танков России и НАТО

Lenta.ruвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Ашберн

Запад посчитал российские танки

Вести.UZ01:35
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Общество

Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре

Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.
Ведомости 02:43
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
Политика Сегодня вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Футбол

Нидерланды отрекаются от Голландии

Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме

Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News 05 октября в 11:02
Футбол

Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

REGNUM 03:06
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Лавров прибыл на переговоры в Багдад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.
News.ru 03:38
Политика

Путину направил поздравления президент Армении

REGNUM 02:51
Общество

Террористам и экстремистам разрешат тратить больше

Как сообщает «Интерфакс», сейчас фигуранты списка могут в месяц снимать с заблокированного счёта не более 10 тысяч рублей на одного члена семьи.
News.ru 03:35
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Политика

В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»

После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
Известия 03:25
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Экономика

Россия хочет занять четверть мирового рынка угля

Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Гаджеты

Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов

Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59
Футбол

Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

Блокнот Краснодар 00:25
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
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