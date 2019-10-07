Армия и оружие
Lenta.ruВ США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество
Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре
Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.
Ведомости 02:43
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
Политика Сегодня вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News 05 октября в 11:02
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
Лавров прибыл на переговоры в Багдад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.
News.ru 03:38
Общество
Террористам и экстремистам разрешат тратить больше
Как сообщает «Интерфакс», сейчас фигуранты списка могут в месяц снимать с заблокированного счёта не более 10 тысяч рублей на одного члена семьи.
News.ru 03:35
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Политика
В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»
После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
Известия 03:25
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Экономика
Россия хочет занять четверть мирового рынка угля
Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Гаджеты
Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов
Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59
Футбол
Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»
Блокнот Краснодар 00:25
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15