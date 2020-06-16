Коронавирус
Lenta.ruВ США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss. Как отмечает агентство, по официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек.
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Количество жертв COVID-19 в США превысило количество погибших американцев в Первую мировую
Фонтанка.Рувчера в 16:10
За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую
Российская газетавчера в 15:59
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
Комсомольская правдавчера в 16:01
Жертв COVID-19 в США стало больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
Интерфаксвчера в 15:38
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Авто
В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort.
REGNUM вчера в 06:11
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Авто
Новый кроссовер Hyundai Creta появится в России в 2021 году
Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 15 июня в 08:48
Авто
Появились первые изображения нового Volkswagen Multivan
Буквально недавно в Сети появились шпионские снимки тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
Автоновости дня вчера в 08:55
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 15 июня в 02:53
Авто
Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Авто
Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня вчера в 02:06
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Авто
Представлены новые BMW M5 и M5 Competition
Новый BMW 5-Series дебютировал на прошлой неделе и обновление для моделей M5 и M5 Competition было лишь вопросом времени.
SpeedMe 00:34
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Авто
Рынок подержанных автомобилей в мае снизился на 29%
В ТОП-5 марок-лидеров по результатам прошлого месяца оказались ещё корейские Hyundai (16 000 ед.) и KIA (15 400 ед.), у которых объём перепродаж уменьшился почти так же, как у японских компаний (–28% и –27% соответственно).
CarsWeek.ru вчера в 07:21
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Авто
Официально представлен родстер Donkervoort D8 GTO JD70
В октябре прошлого года, голландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал родстер D8 GTO JD70, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.
CarsWeek.ru вчера в 03:23
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 13:45
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет 15 июня в 13:08
Авто
Банк «Санкт-Петербург» участвует в обновленных госпрограммах льготного автокредитования
С 15 июня 2020 года Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запускает новые подпрограммы с субсидией от государства в размере 10% от стоимости автомобиля.
Автостат 14 июня в 09:00
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44