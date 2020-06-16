Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss. Как отмечает агентство, по официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек.

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

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