Политика
REGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Футбол
Глава УЕФА: «тошнит от расизма» на европейских футбольных стадионах
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что он устал от случаев проявления расизма на европейских футбольных стадионах в нынешнем сезоне, от которых его "буквально тошнит".
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Армия и оружие
Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника
Меткими ударами была уничтожена колонна бронированной техники основных сил условного противника.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Общество
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Хоккей
«Адмирал» покинули Олкинуора, Альмквист и Юнг
Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг покидают «Адмирал».
Общество
«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках
Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Политика
Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле
Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Общество
В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков
Биатлон
Сборная РФ по биатлону заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Технологии
Sony выпустит две версии консоли PlayStation 5
Sony выпустит две версии PlayStation 5. Как сообщает ToDay News Ufa, многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Кино
Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Себастиан Стэн обнародовал в Instagram новое фото из закулисья масштабного телекомикса «Сокол и Зимний солдат».
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.