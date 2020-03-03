Политика
REGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Интернет
«Одноклассники» запустили систему распознавания лиц
Социальная сеть "Одноклассники" запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкальском крае
Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Футбол
«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус
«Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Спорт
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии с мужем
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят», посвященной трагедии с сухим льдом.
Экономика
Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Общество
У сотрудника РФС подтверждён коронавирус
Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» по техническим причинам вернулся в Шереметьево
Самолет «Аэрофлота» вернулся в аэропорт Шереметьево в Москве после вылета в Цюрих.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
Киберэксперт прокомментировал кражи бонусов со скидочных карт россиян
Ранее 3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Происшествия
Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве
В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.