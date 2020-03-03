Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Интернет «Одноклассники» запустили систему распознавания лиц Социальная сеть "Одноклассники" запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.

Общество Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада» Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Политика Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН "Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.

Здоровье Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус «Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.

Общество У сотрудника РФС подтверждён коронавирус Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.

Общество Киберэксперт прокомментировал кражи бонусов со скидочных карт россиян Ранее 3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".