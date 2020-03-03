Политика
REGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии
Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Экономика
Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Гаджеты
В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro
Главным образом, речь идет о смартфоне Honor View 30 Pro. В указанные дни модель можно приобрести с 11:00 по московскому времени.
Наука
Ранняя Земля могла быть «водным миром»
Интернет
«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото
Новая функция работает на базе нейростей, а технология распознавания лиц сама будет принимать решение по восстановлению доступа.
Игры
Valve показала геймплей Half-Life: Alyx
Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Происшествия
В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД
После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Авто
Alfa Romeo Giulia получила версию GTA
Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Политика
В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях
Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Армия и оружие
Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника
Меткими ударами была уничтожена колонна бронированной техники основных сил условного противника.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса
Летние Олимпийские игры в Токио могут отложитьна конец 2020 года из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Наука
Сингапурцы разработали морского робота-спасателя
Сингапурская компания Zycraft разработала усовершенствованный вариант морского робота-спасателя Dolphin, предназначенного для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда и эвакуации с них людей.