Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Политика Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.

Экономика Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40% Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Игры Valve показала геймплей Half-Life: Alyx Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.

Происшествия В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.

Авто Alfa Romeo Giulia получила версию GTA Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.

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Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.