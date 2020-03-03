Политика

REGNUMREGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу машинам в Челябинске

Трамвай сошел с рельсов и перегородил проезжую часть автомобилям в Челябинске. Сообщается, что при инциденте пострадала одна машина.
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Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево

Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
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Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
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Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Происшествия

Более сотни жителей Подмосковья отправили в карантин по коронавирусу

Более 130 жителей Подмосковья отправлены в домашний 14-дневный карантин после поездки в Китай.
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Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
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Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения

Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
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Как уже неоднократно сообщалось, компания Mercedes была намерена представить на автосалоне в Женеве новые гибридные версии своих моделей.
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В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

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