Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Хоккей КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали информацию о возможной отмене массовых спортивных мероприятий в Москве в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса.

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Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Происшествия В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими Группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в городе Каменск-Уральский Свердловской области, по данному факту начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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