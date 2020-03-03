Политика
REGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Политика
Парламентские выборы в Сирии запланированы на 13 апреля
Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы на 13 апреля.
Хоккей
КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали информацию о возможной отмене массовых спортивных мероприятий в Москве в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны Советского Союза Владимир Михайлович Шуралев погиб в автомобильной аварии, произошедшей рядом с его домом.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Общество
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Происшествия
В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими
Группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в городе Каменск-Уральский Свердловской области, по данному факту начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Авто
Компания Nissan сокращает производство машин в РФ
Политика
Путин и Трамп поздравили Радева с годовщиной освобождения Болгарии
Болгарский президент Румен Радев получил поздравления по случаю годовщины освобождения его страны от османского ига от президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидеров других государств.
Игры
The Long Dark удалена из GeForce Now, где находилась без разрешения разработчиков
Кино
Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма
Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Политика
Границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегалов
Греция, безусловно, нуждается в поддержке, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.