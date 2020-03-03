Политика

REGNUMREGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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В США сравнили непризнание вхождения Прибалтики в СССР и Крыма в Россию

РБКвчера в 19:39

США намерены сохранить санкции, пока Россия «не откажется от Крыма»

Коммерсантъ01:47

Дипломат из США сравнил непризнание Крыма и Прибалтики

Газета.Ru01:47

В США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

ТАССвчера в 20:47

В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

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В США сравнили присоединение Крыма с вхождением Прибалтики в состав СССР

Известиявчера в 18:44

В США сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

РИА Новостивчера в 18:06
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Шоу-бизнес

Актриса Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери

Известная российская актриса Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Московский Комсомолец 01:57
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Армия и оружие

Россия закрыла небо над Сирией для турецкой авиации

Красная весна 01 марта в 14:53
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 13:15
Общество

Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова

Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 02:17
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Авто

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей

Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
ToDay News Ufa 01:08
Политика

Буттиджич заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич поддержит бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Нева Спорт 01 марта в 12:32
Автоспорт

Что мы узнали из симуляции гонок на зимних тестах Формулы 1?

В отличие от Формулы E, на тестах в Формуле 1 не проводятся тренировочные гоночные заезды со стартом, сейфти-каром, обгонами, пит-стопами и финишем.
Autosport.com.ru 01 марта в 00:55
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 вчера в 06:00
Интернет

В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю

По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей "Одноклассников", которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.
ТАСС 02:00
Общество

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Интерфакс 01 марта в 10:10
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Главой администрации Астрахани стала Мария Пермякова

Сегодня, 3 марта, на внеочередном заседании думы Астрахани депутаты поддержали кандидатуру заместителя главы по строительству и архитектуре Марии Пермяковой на пост главы администрации города.
Астрахань FM 01:05
Общество

Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на новости об инфицированном новым типом коронавируса мужчине, вернувшимся из Италии.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Футбол

Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Metaratings вчера в 16:49
Экономика

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
КиноПоиск вчера в 11:02
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Происшествия

Основателю Vee Security Литрееву назначили наркологическую экспертизу

Следователи назначили основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александру Литрееву амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу на вменяемость и наркозависимость, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
Право.ру 01:43
Наука

Определена структура внеземного белка в метеорите

Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Piter.tv 02:03
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 01 марта в 08:46
Политика

Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников

1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Военное обозрение 01 марта в 09:05
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