Политика
REGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Читать в источнике
Оценить647
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Шоу-бизнес
Актриса Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери
Известная российская актриса Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках
ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Армия и оружие
Россия закрыла небо над Сирией для турецкой авиации
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова
Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Политика
Буттиджич заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США
Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич поддержит бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, сообщает Reuters.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Автоспорт
Что мы узнали из симуляции гонок на зимних тестах Формулы 1?
В отличие от Формулы E, на тестах в Формуле 1 не проводятся тренировочные гоночные заезды со стартом, сейфти-каром, обгонами, пит-стопами и финишем.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Интернет
В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю
По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей "Одноклассников", которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
Политика
Главой администрации Астрахани стала Мария Пермякова
Сегодня, 3 марта, на внеочередном заседании думы Астрахани депутаты поддержали кандидатуру заместителя главы по строительству и архитектуре Марии Пермяковой на пост главы администрации города.
Общество
Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на новости об инфицированном новым типом коронавируса мужчине, вернувшимся из Италии.
Футбол
Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»
Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Происшествия
Основателю Vee Security Литрееву назначили наркологическую экспертизу
Следователи назначили основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александру Литрееву амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу на вменяемость и наркозависимость, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников
1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.