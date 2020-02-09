Кино

Газета.RuГазета.RuВ США стартовала церемония вручения премии «Оскар»

В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени. Отмечается, что вручение 92-я церемония вручения традиционно проходит в театре "Долби".
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В США стартовала церемония вручения премии «Оскар»

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