В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени. Отмечается, что вручение 92-я церемония вручения традиционно проходит в театре "Долби".

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Шоу-бизнес Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».

Гаджеты Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10 Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.

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Футбол Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит» Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.