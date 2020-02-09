Кино
Газета.RuВ США стартовала церемония вручения премии «Оскар»
В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени. Отмечается, что вручение 92-я церемония вручения традиционно проходит в театре "Долби".
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В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения «Оскара 2020»: все номинанты
Московский Комсомолецвчера в 08:35
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СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
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