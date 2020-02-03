Политика

BFM.ruBFM.ruТрамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове. Об этом говорится в Twitter Республиканской партии. Формально у Трампа есть соперники в сезоне праймериз, однако они не ведут активной кампании и реально на победу не претендуют.
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Демократы заявили о хороших результатах в Айове, не дожидаясь подсчета

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СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

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Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Украина анонсировала новые иски против России

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Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
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Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
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В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
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Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
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В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
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Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку

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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля

Еще дату называют Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие с 2005 года организует Международный противораковый союз.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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