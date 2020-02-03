Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове. Об этом говорится в Twitter Республиканской партии. Формально у Трампа есть соперники в сезоне праймериз, однако они не ведут активной кампании и реально на победу не претендуют.

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

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