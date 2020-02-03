Политика
BFM.ruТрамп победил на кокусах республиканцев в Айове
Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове. Об этом говорится в Twitter Республиканской партии. Формально у Трампа есть соперники в сезоне праймериз, однако они не ведут активной кампании и реально на победу не претендуют.
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В США стартует один из ключевых этапов президентской гонки — первичные выборы
Эхо Москвы02 февраля в 23:00
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Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Энергетика
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54
На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Авто
Во второй половине января у 12 брендов изменились цены на автомобили
В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что из 52 марок, официально представленных на российском рынке, во второй половине января* у 12 обновились прайс-листы на автомобили.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Происшествия
Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики
В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Здоровье
В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия
Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом В Бурятии отменят массовые образовательные, культурные и спортивные мероприятия с участием детей в закрытых помещениях.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Происшествия
Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей
В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.
Здоровье
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля
Еще дату называют Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие с 2005 года организует Международный противораковый союз.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.