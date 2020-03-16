Коронавирус
РИА НовостиВ США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
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с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет AP News со ссылкой на представителя правительства США.Naked Science03:03
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Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
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Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта
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