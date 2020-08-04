Общество
Дни24В США стоимость нефти WTI выросла после взрыва в Бейруте
В США стоимость нефти марки WTI выросла не фоне произошедшего 4 августа взрыва в Бейруте (Ливан). Цены обновились во время торгов на Нью-Йоркской бирже. К 22:05 мск стоимость барреля подскочила на 1,56% и стала торговаться по 41,65 доллара.
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Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным.
Автоновости дня 03:15
Здоровье
Врач дала рекомендации страдающим от гипертонической болезни
Медик обратила внимание, что гипертоническая болезнь исключает такое понятие, как нормальное артериальное давление, может быть лишь целевой уровень, который, со слов специалиста, достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема определенных индивидуально подобранных для каждого пациента лечащим врачом препарата.
Ясно 07:33
Происшествия
Примерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
iReactor 06:01
Общество
Открытый люк оказался на пути у митингующих в Хабаровске
EastRussia 07:59
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации
Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, обвинила потерпевших в фальсификации доказательств, передает ТАСС.
МР7.ру 04:53
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гайчем
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
Оказывается, артистку до сих пор мучают тени прошлого.
StarHit.ru 09:00
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Общество
Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными
«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.
РБК 11:15
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Футбол
«Тамбов» анонсировал скорый трансфер футболиста ЦСКА
ProstoProSport 09:01
Футбол
«Манчестер Сити» намерен потратить 330 млн евро на укрепление состава
Как утверждает The Athletic, руководство английского клуба выделило на трансферы 330 млн евро.
ProstoProSport 01:09
Политика
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Антироссийская пропаганда стран Запада повторяет приемы, использовавшиеся во времена гитлеровской Германии.
Известия 10:23
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Общество
Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области
Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
Интерфакс 09:42
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Евразия Daily 06:54
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид
Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru 07:24
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30