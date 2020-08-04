В США стоимость нефти марки WTI выросла не фоне произошедшего 4 августа взрыва в Бейруте (Ливан). Цены обновились во время торгов на Нью-Йоркской бирже. К 22:05 мск стоимость барреля подскочила на 1,56% и стала торговаться по 41,65 доллара.

В США стоимость нефти WTI выросла после взрыва в Бейруте

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