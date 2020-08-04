Общество
Дни24В США стоимость нефти WTI выросла после взрыва в Бейруте
В США стоимость нефти марки WTI выросла не фоне произошедшего 4 августа взрыва в Бейруте (Ливан). Цены обновились во время торгов на Нью-Йоркской бирже. К 22:05 мск стоимость барреля подскочила на 1,56% и стала торговаться по 41,65 доллара.
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Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Технологии
В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы ноутбука
Производительность и долговечность любого ноутбука зависит от того, насколько грамотно его используют, сказали специалисты Роскачества.
Goroday.ru вчера в 14:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru вчера в 22:05
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Малфой из «Гарри Поттера» признался в своей наркозависимости
РЕН ТВ вчера в 19:33
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Кино
Трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки» появился в Сети
NewInform вчера в 19:04
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Киберспорт
Продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий
Разработчики из студии Quantic Dream объявили, что продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий на всех платформах.
Игромания.ру 02:46
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com вчера в 05:33
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Gordon Murray Automotive планирует произвести всего 100 единиц T. 50 по цене 3,08 млн долларов по текущему обменному курсу.
SpeedMe вчера в 23:17
Кино
«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире
Комсомольская правда вчера в 03:26
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Общество
В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
Известия 03:46
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
Игры
World of Tanks получит крупнейшее обновление года
В августе игре исполняется 10 лет, и в этом же месяце выходит самое крупное обновление 2020 года.
Srnsk вчера в 14:24
Футбол
«Фулхэм» в дополнительное время победил «Брентфорд» и вышел в АПЛ
В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
Sport24.ru вчера в 17:24
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.
Lenta.ru 02:50
Футбол
Роналду отреагировал на завершение карьеры Касильяса
За всю свою карьеру в составе королевского клуба Касильяс 5 раз выиграл Чемпионат, дважды брал Кубок Испании и трижды Лигу Чемпионов.
Честный рейтинг букмекеров 03:46
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Кино
Disney раскрыл дату онлайн-премьеры фильма «Мулан»
По словам Боба Чапека, генерального директора Disney, одновременно с запуском фильма на Disney+ «Мулан» появится в прокате в кинотеатрах на тех рынках, где стриминговый сервис компании пока не доступен, а также в тех регионах, где кинотеатры уже открыты.
Моллы.Ru 03:53
Игры
Главный герой новой Assassin’s Creed окажется любителем кошек
REGNUM вчера в 07:44
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Наука
У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль
Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный вчера в 13:54
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Гаджеты
В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung
Стало известно, что новый Samsung Galaxy Watch3 наградили вращающейся панелью, голосовыми командами и преобразователем речи в текст.
Evo-rus.com 02:07
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33