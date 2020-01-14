Общество

КомпанияКомпанияСуд обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях

На просьбу продлить срок предоставления документов Telegram получил отказ, сообщает vc.ru. Ранее суд отклонил ходатайство SEC, но обязал Telegram подтвердить, что банковские операции подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».
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Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Комсомольская правда07:47

Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

ТАСС09:13

Суд потребовал Тelegram объяснить, куда ушли деньги для запуска криптовалюты

Телеканал 360°07:53

Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов

Известия10:16

Окружной суд штата Нью-Йорк обязал Телеграм предоставить банковские документы о расходовании более 1,5 млрд долларов

Эхо Москвы07:04

Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

Ведомости05:06

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

РБК06:49
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РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
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Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
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Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Кино

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

РИА Новости 11:51
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Общество

Онищенко предсказал россиянам в будущем работу с 1 января

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что скоро россиянам придется выходить на работу 1 января и работать без праздников, чтобы поддержать экономику страны.
РЕН ТВ 09:54
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 12:03
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие

Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью

Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 09:39
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Происшествия

Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Российская газета вчера в 02:04
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Футбол

Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»

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Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Структура «Газпрома» купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей

Аукцион по продаже усадьбы проводился в начале декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд руб. Так как заявку подала только дочерняя компания "Газпрома", торги были признаны несостоявшимися.
Ведомости 08:57
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
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