Общество
КомпанияСуд обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях
На просьбу продлить срок предоставления документов Telegram получил отказ, сообщает vc.ru. Ранее суд отклонил ходатайство SEC, но обязал Telegram подтвердить, что банковские операции подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».
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Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Политика
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Общество
Онищенко предсказал россиянам в будущем работу с 1 января
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что скоро россиянам придется выходить на работу 1 января и работать без праздников, чтобы поддержать экономику страны.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Армия и оружие
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью
Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Происшествия
Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок
Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Футбол
Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Структура «Газпрома» купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей
Аукцион по продаже усадьбы проводился в начале декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд руб. Так как заявку подала только дочерняя компания "Газпрома", торги были признаны несостоявшимися.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.