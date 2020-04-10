Коронавирус
BFM.ruВ США суточное число жертв коронавируса впервые превысило 2 тысячи
Число умерших за сутки от COVID-19 в США впервые превысило 2 тысячи человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса на основе федеральной и местной статистики, передает РИА Новости. Днем ранее количество смертей от коронавируса в США составляло 16 129.
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В США число жертв коронавируса за сутки впервые превысило 2 тысячи человек
Аргументы и Фактывчера в 22:06
Число жертв коронавируса за сутки в США впервые превысило 2 тыс. человек
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости вчера в 18:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Политика
Петицию против российских медиков создали в Италии
В Италии создали петицию с требованием обнародовать правду о целях прибытия российских военных медиков Как сообщает ToDay News Ufa, граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Аппенины для борьбы с коронавирусом.
ToDay News Ufa 08 апреля в 09:34
Футбол
Международный Кубок чемпионов 2020 отменён из-за коронавируса
Международный Кубок чемпионов, который проводится ежегодно перед стартом сезона в Европе, в этом году будет отменён из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru вчера в 19:20
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью
Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости 09 апреля в 07:26
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
Российская газета вчера в 10:07
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Общество
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
За сутки в России выявлены 1786 заболевших коронавирусной инфекцией в 57 регионах страны.
Российская газета вчера в 03:30
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Здоровье
В Астрахани в субботу ужесточат контроль за правилами карантина
Завтра в Астрахани состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством Игоря Бабушкина.
Astrakhanpost.ru вчера в 15:07
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия могут сильно сократить добычу нефти
СМИ со ссылкой на источник в ОПЕК сообщили, что Саудовская Аравия и Россия в ходе видеоконференции достигли договоренностей в вопросе сокращения нефти.
Аргументы недели 09 апреля в 13:45
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru вчера в 21:11
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 20:31
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру вчера в 16:00