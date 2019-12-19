Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ США требуют немедленно остановить укладку «Северного потока - 2»

Напомним, компания Allseas решила приостановить работы над "Северным потоком - 2" до разъяснений со стороны властей США.
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В США требуют немедленно остановить укладку «Северного потока - 2»

РЕН ТВвчера в 22:18

Американские сенаторы требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»

Накануне.Ru19 декабря в 17:06

Сенаторы США требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»

Ведомости19 декабря в 12:36
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В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа

Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
RT на русском вчера в 14:43
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
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Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Политика

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Зрителей возмутило выступление наставницы Шнурова на «Голосе»

Многих телезрителей возмутило исполнение на программе «Голос» песни группы «Сплин» «Выхода нет».
Mockva.ru 03:34
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ 19 декабря в 22:45
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ вчера в 03:39
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Политика

Три вопроса на двоих: что тормозит интеграцию России и Белоруссии

Москва и Минск до сих пор не согласовали вопросы, связанные с поставками нефти и газа. Также не урегулированы разногласия в налоговой сфере.
Известия вчера в 12:15
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Культура

Медведев поздравил балерину Надежду Грачеву с юбилеем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России, балерину Надежду Грачеву с юбилеем.
ТАСС 02:59
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Футбол

Иньеста может перейти в «Эстудиантес»

В Аргентину Иньесту зовет бывший защитник «Барселоны» Габриэль Милито, который сейчас тренирует «Эстудиантес».
Спорт-Экспресс 02:52
Экономика

Новостройки в России подорожали на 9%

С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей.
Компания 19 декабря в 08:40
Политика

«Были вопросы, на которые президент прямого ответа не давал»

Президент ответил практически на 60 вопросов.
Коммерсантъ FM 19 декабря в 10:18
Происшествия

Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик

Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
Вести.Ru 03:11
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Трамп сообщил о создании космических войск США

RT на русском вчера в 21:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
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Обвиняемый в попытке подрыва «Сапсана» получил 22 года колонии

В июле 2017 года скоростной поезд, двигающийся по направлению Москва — Петербург наехал на конструкцию из металла, которую злоумышленники установили на железнодорожных путях.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества

В Brinsworth House герцогиня присоединилась к обитателям дома престарелых и вместе с ними спела несколько веселых песен, а также помогла им сделать рождественские украшения и открытки.
Woman.ru вчера в 12:01
Наука

Ученые обнаружили старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток вчера в 04:18
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