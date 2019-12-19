Политика
РЕН ТВВ США требуют немедленно остановить укладку «Северного потока - 2»
Напомним, компания Allseas решила приостановить работы над "Северным потоком - 2" до разъяснений со стороны властей США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские сенаторы требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»
Накануне.Ru19 декабря в 17:06
Сенаторы США требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»
Ведомости19 декабря в 12:36
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Политика
В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа
Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Музыка
Зрителей возмутило выступление наставницы Шнурова на «Голосе»
Многих телезрителей возмутило исполнение на программе «Голос» песни группы «Сплин» «Выхода нет».
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Политика
Три вопроса на двоих: что тормозит интеграцию России и Белоруссии
Москва и Минск до сих пор не согласовали вопросы, связанные с поставками нефти и газа. Также не урегулированы разногласия в налоговой сфере.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Культура
Медведев поздравил балерину Надежду Грачеву с юбилеем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России, балерину Надежду Грачеву с юбилеем.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Футбол
Иньеста может перейти в «Эстудиантес»
В Аргентину Иньесту зовет бывший защитник «Барселоны» Габриэль Милито, который сейчас тренирует «Эстудиантес».
Экономика
Новостройки в России подорожали на 9%
С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей.
Политика
«Были вопросы, на которые президент прямого ответа не давал»
Президент ответил практически на 60 вопросов.
Происшествия
Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик
Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Армия и оружие
Трамп сообщил о создании космических войск США
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Происшествия
Обвиняемый в попытке подрыва «Сапсана» получил 22 года колонии
В июле 2017 года скоростной поезд, двигающийся по направлению Москва — Петербург наехал на конструкцию из металла, которую злоумышленники установили на железнодорожных путях.
Шоу-бизнес
Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества
В Brinsworth House герцогиня присоединилась к обитателям дома престарелых и вместе с ними спела несколько веселых песен, а также помогла им сделать рождественские украшения и открытки.
Наука
Ученые обнаружили старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.